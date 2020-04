“Su vida, además de ser madre, esposa y ama de casa, fue su profesión que tanto amaba. Siempre la encontraba leyendo, instruyéndose. Llegaba cansaba por la noche y se ponía a estudiar igual. No recuerdo almuerzos en donde no haya atendido el teléfono o respondido mensajes de sus pacientes . Siempre estaba pendiente de ellos: se acordaba de todos. Incluso, en su consultorio, trataba de tener una foto con cada uno y nos hablaba de ellos y de sus travesuras. Estoy segura de que a un tercio de todos ellos los atendió gratis. No le importaba: sabía lo que era estar del lado de quien no tiene nada ”, recuerda su hija Sofía.