“Amarlo era dejarlo ir”: se enamoró de un colombiano, lo perdió de la peor manera y años después lo recibió con su nueva pareja

Pablo y Carlos se conocieron chateando en una app de citas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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“Hoy tengo cuarenta y cuatro años, y hay recuerdos que ya no duelen como antes, pero siguen teniendo temperatura. No arden, no queman, no me dejan sin aire. Pero si cierro los ojos, todavía puedo sentirlos respirar cerca de mí, como si ciertas partes de la vida no terminaran nunca, sino que quedaran suspendidas en una habitación interior donde el tiempo entra descalzo”.

Pablo tenía treinta años cuando conoció a Carlos, de veintinueve. Hacía seis años que el protagonista de esta historia se había instalado en Buenos Aires: “Esa ciudad inmensa que me había recibido con su ruido, sus colectivos apurados, sus inviernos húmedos y esa manera tan porteña de prometerlo todo y no prometer nada. Había llegado desde Corrientes con una mezcla de ambición, miedo y esperanza. Trabajaba en un banco, tenía horarios, estructura, recibo de sueldo, rutina. Mi vida era bastante ordenada, o al menos eso intentaba creer”, describió.

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Carlos había llegado de su Colombia natal apenas seis meses antes. Había conseguido trabajo en una heladería. Pablo lo describió como “físicamente bello de una manera casi insolente. Pero había algo más: una actitud positiva, una simpatía natural, una forma de hablar que hacía que todo pareciera posible. Era de esas personas que entran a un lugar y, sin pedir permiso, cambian el clima”.

Una noche de verano porteña coincidieron en el chat de una app de citas y quedaron en verse. Pablo recuerda haber aceptado verlo, con una mezcla de curiosidad y ese mecanismo de defensa de cuando ya se ha aprendido a no entregar demasiado pronto el corazón: ”Nos encontramos, hablamos, caminamos un poco, y desde el primer momento sentí una atracción fuerte, inmediata, casi física. Carlos tenía una manera desenvuelta, agradable, desacartonada (propia de culturas caribeñas) que me resultaba muy atractiva. Sonreía como si estuviera descubriendo el mundo en ese instante”.

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Esa noche Carlos quiso ser honesto y le contó abiertamente a Pablo que era bisexual y que aun estaba explorando su sexualidad. Pablo entendió la situación pero al mismo tiempo sintió desconfianza. Temía ser parte de un experimento ajeno. “Me daba miedo conectar con alguien que tal vez solo estaba de paso. Y también me inquietaba su situación: estaba solo, lejos de su país, viviendo en una pensión precaria, tratando de sostenerse como podía. Yo no quería convertirme en refugio de alguien que necesitaba techo, ni en estación de descanso para un viajero que después seguiría rumbo a otra parte.

Pero la vida rara vez nos pregunta si estamos preparados.

Durante tres meses nos vimos con frecuencia. Al principio todo parecía liviano: mensajes, encuentros, risas, deseos. Pero poco a poco algo empezó a crecer entre nosotros. La química era evidente. Había una atracción muy fuerte, una intimidad que parecía tener un idioma propio. Sin embargo, no era solamente el cuerpo. Compartimos el humor, una forma parecida de reírnos de las pequeñas desgracias, de inventar chistes absurdos, de convertir cualquier noche común en una escena memorable.

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Carlos empezó a entrar en mi mundo. Conoció a mis amigos, conoció a parte de mi familia, se sentó en mesas donde yo había construido mis afectos. Y lo hizo con una naturalidad conmovedora. Era comprador, encantador, de esos que no necesitan esforzarse demasiado para caer bien. A veces yo lo miraba hablar con mis amigos y sentía una mezcla de orgullo y miedo. Orgullo porque me gustaba tenerlo cerca. Miedo porque algo en mí ya intuía que lo estaba dejando entrar demasiado. Y pese a ello al cuarto mes le propuse vivir juntos”, recordó sobre los primeros tiempos de la pareja.

La propuesta de Pablo no nació de una decisión elaborada. Fue más bien una frase inevitable que salió de su boca. Mientras compartían sus días, su novio colombiano aun vivía en una pensión, con sus incomodidades y la falta de privacidad. A Pablo le pareció que no tenía sentido que continuara viviendo así si podían compartir algo mejor en su departamento en Belgrano. Podían probar. “Le dije que se viniera conmigo. Y Carlos aceptó enseguida”.

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De pronto, el departamento de Pablo empezó a poblarse de otra ropa, perfumes y objetos. Ya no había un cepillo de dientes en su baño, sino dos. “Sus zapatillas en el pasillo. Su risa en la cocina. Su cuerpo dormido en mi cama. De a poco, mi departamento dejó de ser mío y se convirtió en nuestro.

Sin pensarlo. Pablo le ofreció a Carlos dejar la pensión e instalarse en su departamento en Belgrano (Imagen Ilustrativa Infobae)

La convivencia encendió todo. La pasión creció, pero también el enamoramiento. Yo, que creía conocer las formas del amor, descubrí con Carlos una intensidad que nunca había experimentado. Había mañanas en las que despertaba antes que él y lo miraba dormir, y sentía que el mundo, por unos minutos, había dejado de ser una amenaza. Había noches en las que volvíamos tarde, cansados, y bastaba una mirada para que todo volviera a empezar.

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Me enamoré como se enamoran los que todavía conservan una parte inocente del alma: creyendo que la intensidad podía vencerlo todo.

Pero incluso en los días más felices, yo sabía algo. Carlos era un ser profundamente libre. Había en él una especie de viento interno en su alma que era bello, de esa belleza frágil que uno teme estropear. Yo podía amarlo, podía cuidarlo, podía abrirle mi casa, mis amigos, mi familia, mi cama, mi vida. Pero no podía convertirlo en alguien ‘quieto’. Había nacido para moverse. Para probar. Para viajar. Para equivocarse. Para salir corriendo detrás de alguna promesa”.

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Como si lo supiera, pero sin ganas de admitirlo, Pablo sintió que tal vez era una “estación más estación más en su largo vuelo”. Sus miedos no eran infundados. Con el tiempo, las diferencias comenzaron a notarse en el día a día. Mientras Carlos, inestable, cambiaba de trabajos y asumía pocas responsabilidades, Pablo seguía cumpliendo con firmeza sus horarios en el banco, el pago de las cuentas, con las obligaciones y tener el sueldo depositado a fin de mes. “Al principio no me molestaba. Incluso me gustaba sentir que podía sostener un poco el mundo para los dos. Pero sostener de a dos algo que solo uno carga termina cansando”.

Al segundo año el cúmulo de responsabilidades fue haciendo sentir su peso. El que pagaba siempre el alquiler, los gastos, solucionaba los problemas, era siempre el mismo. Pablo. “Si había que organizar, prever, pagar, hablar, reclamar, era yo. Carlos, mientras tanto, parecía desconectarse cada vez más de todo lo que sonara a responsabilidad. No era mala persona. Nunca lo sentí cruel en ese sentido. Pero había en él una manera de esquivar lo adulto que me iba dejando solo. Y lo peor era que seguíamos gustándonos. La atracción seguía ahí, fuerte, casi intacta. A veces discutíamos durante horas y después bastaba un roce, una mirada, una respiración cerca, para que todo se mezclara otra vez. Empezamos a sostener la pareja con la energía del deseo, como si el cuerpo pudiera reparar lo que la vida cotidiana estaba rompiendo. Pero el cuerpo no alcanza cuando el alma empieza a cansarse”.

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El peso de las obligaciones comenzaron a agotar a Pablo, especialmente al ver a Carlos desconectado de cualquier tipo de responsabilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cansancio encontró un límite. Le dio la oportunidad de cambiar las cosas, de asumir un rol de adulto y planteó que si no podía hacerlo, tal vez debían separarse. Carlos, despreocupado, se opuso a todo.

“Entonces empezó una etapa triste, hecha de posiciones rígidas, silencios y distancia. Yo me volví más intransigente. Dejamos de compartir habitación. Dejamos de comer juntos. Dormíamos separados, comíamos separados, habitábamos el mismo departamento como dos países que habían firmado una tregua, pero no la paz.

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Nos tratábamos con respeto, sí. Pero era un respeto frío, casi administrativo. El amor seguía ahí, pero estaba lastimado. Y cuando el amor se lastima, a veces sigue vivo, pero ya no sabe cómo hablar".

Una noche una discusión precipitó la situación e hizo que algo dentro de Pablo se partiera en mil pedazos. Carlos había decidido que tampoco pagaría la cuarta parte del alquiler que aportaba, entre otros gastos comunes. “No se trataba de dinero. Era el gesto. Era la confirmación de que yo seguía siendo el único adulto de esa casa. Discutimos. Nos dijimos cosas duras. El departamento, que tantas veces había sido refugio, se convirtió en una caja de resonancia para el dolor”. Esa noche Pablo se armó un bolso con una muda de ropa y se fue a la casa de un amigo pensando que una semana de distancia les haría bien. Que retomarían la calma después y volverían a hablar sin reproches, sin lastimarse. Pero no aguantó y al segundo día volvió a su casa sin avisar.

“Abrí la puerta del departamento con una mezcla de ansiedad y esperanza. No sé qué esperaba encontrar. Quizás a Carlos triste. Quizás una señal de arrepentimiento. Quizás la posibilidad de una conversación. Pero lo encontré con otro hombre, en una situación íntima, romántica, demasiado evidente para poder disfrazarla de casualidad. Sentí que el corazón me caía al piso. No fueron celos. Fue humillación. Fue la sensación de haber sido reemplazado en el lugar que todavía consideraba nuestro. Fue ver a otro ocupando no solo un espacio físico, sino un territorio emocional que yo creía sagrado. Estallé. Los eché a los dos sin delicadeza. Grité y exigí que se esfumaran. Ellos salieron inmediatamente”, relató fielmente la dolorosa escena.

Al regresar a su departamento sin previo aviso Pablo se encontró con una escena que lo hirió profundamente (Imagen Ilustrativa Infobae)

En menos de media hora, Carlos volvió y le dijo que no se iría. Pablo recordó que en ese momento se sintió estafado, herido y no quiso forzarlo ni convertir el final de una historia en una escena miserable. Le propuso quedarse un mes allí hasta que encontrara dónde vivir y mientras tanto él se quedaba en casa de su amigo.

“Me fui de mi propia casa. O de lo que hasta hacía poco había sido nuestra casa. Porque hay hogares que uno pierde antes de entregar la llave. Ese mes fue uno de los más tristes de mi vida. Viví un duelo que me partió al medio. Había perdido a la persona que amaba, a mi compañero, y también el lugar donde lo había amado. Había perdido la cama, la cocina, el balcón, las mañanas, los domingos, los pequeños rituales. El amor no se va solo: se lleva consigo un mapa entero de costumbres. Lloré mucho. Lloré con vergüenza, con rabia, con incredulidad. Lloré en silencio y también de manera torpe, como lloran los hombres cuando ya no les queda fuerza para fingir. Me pregunté mil veces si había sido ingenuo. Si Carlos me había querido. Si yo había confundido necesidad con amor. Si había amado a alguien real o a una promesa que yo mismo había inventado”, relató.

Al mes volvió al departamento. Carlos tenía las valijas hechas. Tenía unos kilos de más, y cansancio en su cara. Ante sus ojos, había perdido esa luz de los primeros tiempos. Convivieron dos días en silencio, dos días interminables, pesados, llenos de miradas hacia el suelo. “El departamento, que había sido nuestro nido de felicidad, parecía ahora una habitación vacía después de una fiesta terminada hacía demasiado tiempo”.

Durante esos dos días que tuvieron algo de tregua, dijo que tal vez podrían haber negociado, tal vez uno de los dos podría haber cedido. Pero nada de eso sucedió.

A la mañana siguiente Carlos se despidió con un “chau”. “Yo levanté la mano. No me salió la voz. La garganta se me cerró como si el cuerpo quisiera impedirme decir algo que después no podría sostener. Cuando cerró la puerta, corrí a la ventana. Vivíamos en un cuarto piso. Desde allí lo vi subir sus maletas a un taxi. No miró hacia arriba. Ni una vez. El auto arrancó, avanzó despacio y dobló en la esquina. Y en ese giro, mi corazón se derrumbó”.

Pablo observó cómo Carlos se iba definitvamente de su casa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después llegaron días, meses oscuros, de apatía, angustia y desilusión. De ir al banco, responder mensajes y sonreír cuando tenia que sonreír. Cualquier cosa podía recordarle a Carlos.

Pasó un año. Una tarde, tomando un camino infrecuente, bajó a una línea de subte que nunca usaba y se lo cruzó. “Lo vi y él me vio. Durante un segundo, todo el ruido del subte desapareció. La gente, los anuncios, el movimiento, la ciudad entera pareció quedar suspendida. Sonreímos. Nos abrazamos. Fue un abrazo breve, pero cargado de todo lo que no habíamos sabido decirnos. Nos miramos a los ojos emocionados, agradecidos, como dos sobrevivientes que se encuentran después de una tormenta. Ya no éramos los mismos. Había pasado el dolor por nosotros y nos había cambiado la cara”.

En ese breve encuentro Carlos le contó que se iría a probar suerte a España. También le propuso salir a tomar algo. Ese encuentro en el subte advirtió algo que intentaba negar: que aun seguía amándolo, pero no de forma desesperada, sino con una ternura profunda, con una memoria viva. Y justamente por esa razón no fue.

“Entendí, con un dolor inmenso, que debía dejarlo volar. Que si nos veíamos, yo haría todo lo posible para hacerlo dudar. Para que se quedara. Para que eligiera otra vez mi casa, mi vida, mi cama, mi amor. Y eso no habría sido amor. Habría sido miedo.

Amarlo, al final, era dejarlo ir. Dejar que probara suerte, que viviera esos viajes y experiencias que siempre había soñado. Dejar que descubriera quién era lejos de mí. Lejos de nosotros. Lejos de Buenos Aires.”

La mañana en que volaba a España su ex pareja le mandó una foto de la remera que llevaba puesta con la palabra “GRACIAS” impresa. “Me dijo que sentía que era la mejor forma de despedirse de Argentina y de mí. Me dijo que me había amado. Que se sentía agradecido”.

Pasaron los años. La herida se volvió cicatriz, pero según Pablo, “una cicatriz no es olvido: es memoria que aprendió a no sangrar”.

“En 2022, durante el Mundial de fútbol, recibí un mensaje desde un número con característica de España. Era Carlos. Me decía que estaba en Argentina. Que quería verme. Que estaba con su pareja actual y que quería presentármelo.

Cuando leí el mensaje, sentí una emoción extraña. Ya no era dolor. Tampoco era indiferencia. Era algo parecido a la paz. El tiempo había hecho su trabajo. La vida, con su paciencia silenciosa, había curado lo que yo creí incurable. Acepté.

Nos encontramos. Fuimos a cenar. Conocí a su pareja. Y, para mi sorpresa, no sentí celos. Sentí ternura. Sentí alegría de verlo bien. Sentí que Carlos ya no era una pérdida, sino una parte importante de mi historia. Durante los días siguientes paseamos, conversamos, nos reímos. Hubo una camaradería hermosa, liviana, verdadera. Como si el amor hubiera cambiado de forma para no morir del todo.

Incluso les propuse que dejaran el hotel y se quedaran en mi departamento. Y así fue. Los recibí en mi casa, esta vez sin fantasmas, sin reclamos, sin deudas pendientes. Fernando volvió a dormir bajo mi techo, pero ya no como el hombre que yo quería retener, sino como alguien a quien podía alojar desde un cariño sanado.

Y entonces llegó la final: Argentina contra Francia.

La vimos juntos. Los tres. Gritamos, sufrimos, saltamos, nos abrazamos. Cuando Argentina salió campeona, fuimos al Obelisco. La ciudad era una marea humana de camisetas, banderas, lágrimas y canciones. Buenos Aires, aquella ciudad donde nos habíamos conocido una noche de verano, volvía a reunirnos, pero de otro modo. Ya no como amantes rotos, sino como sobrevivientes agradecidos.

Carlos, Pablo y la nueva pareja en un encuentro donde ya no hubo dolor, ni rencor sino paz (Imagen Ilustrativa Infobae)

En medio de esa multitud, pensé en el Ricardo de treinta años. En ese hombre que se había enamorado hasta perder el equilibrio. Pensé en Carlos, en su remera que decía “GRACIAS”, en el taxi doblando la esquina, en el subte, en España, en todo lo que dolió y en todo lo que después sanó.

Y entendí algo.

Algunos amores son casas. Otros son viajes. Fernando fue las dos cosas para mí. Fue hogar cuando necesitaba creer en la intensidad. Fue partida cuando tuve que aprender el desapego. Fue herida, fue deseo, fue risa, fue rabia, fue ternura. Fue una de esas personas que llegan para abrir una puerta que uno ya nunca vuelve a cerrar del todo.

Hoy, a mis cuarenta y cuatro años, puedo contar esta historia sin rencor.

Puedo decir que lo amé. Que me dolió. Que me rompió. Que también me enseñó. Puedo decir que hubo un tiempo en que creí que perderlo era perderme, y sin embargo, con los años, descubrí que también me encontré a mí mismo después de su partida”.

*Escribinos y contanos tu historia. amoresreales@infobae.com

* Amores Reales es una serie de historias verdaderas, contadas por sus protagonistas. En algunas de ellas, los nombres de los protagonistas serán cambiados para proteger su identidad y las fotos, ilustrativas