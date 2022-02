Paso a paso: cómo hizo EEUU para rastrear el paradero del líder del Estado Islámico en Siria

Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi

El hombre, a quien a veces llamaban “el profesor”, había perdido una pierna en la guerra y rara vez salía de su apartamento del tercer piso. Así que el dron fijó su lente en la azotea del edificio y esperó.

Otros activos de inteligencia con cámaras y sensores remotos se unieron a la vigilia, arriba y alrededor de la casa, y finalmente el esfuerzo fue recompensado. En ciertos días, si el clima lo permitía, se podía ver al hombre cojeando en la terraza con una estera para sus oraciones diarias. En otras ocasiones, llevaba una toalla y se enjuagaba en una ducha en la azotea. De vez en cuando se aventuraba a salir a dar un breve paseo, o simplemente se paraba en la puerta para tomar un poco de aire fresco.

Se destacó la discapacidad física del hombre. Le faltaba la pierna derecha. Coincidía precisamente con la descripción del hombre que fue objeto de la intensa búsqueda: Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, líder del Estado Islámico.

Con vigilancia adicional, los analistas de inteligencia estadounidenses confirmaron la identidad. Después de una cacería humana de dos años, el escurridizo Qurayshi había sido descubierto, primero por informantes en el suelo, y luego la lente telescópica del dron confirmó esa pista. Para los funcionarios estadounidenses involucrados en la búsqueda, quedaban dos preguntas. Una era cómo matarlo o capturarlo minimizando el riesgo para las fuerzas estadounidenses y para las más de una docena de mujeres y niños que vivían en el mismo edificio. La otra: si atacar rápidamente o esperar y tratar de recopilar más información sobre la extensa red de células terroristas clandestinas de Qurayshi.

La espera, que finalmente se prolongó durante varios meses, valió la pena, según funcionarios de inteligencia actuales y anteriores de EEUU y Medio Oriente que describieron los detalles de la operación que terminó con la carrera de uno de los terroristas más buscados del mundo. Hablaron bajo condición de anonimato para discutir material altamente clasificado.

Gente inspecciona una casa destruida tras un operativo militar (AP /Ghaith Alsayed)

“Había tráfico peatonal: mensajeros y comunicación entre células”, dijo un ex alto funcionario de inteligencia informado sobre los hechos. “Le sacaron provecho, para recopilar la mayor cantidad de datos posible. Tenían que ver con quién estaba hablando”.

La muerte de Qurayshi fue anunciada por el presidente Biden la semana pasada, al concluir una operación en la que los comandos de la Fuerza Delta de EEUU rodearon la casa de seguridad del militante, que según los funcionarios estadounidenses estaba equipada con una bomba que detonó cuando se acercaban, matando a Qurayshi y su familia.

Este relato, elaborado a partir de entrevistas y sesiones informativas con funcionarios de varias agencias estadounidenses y un gobierno extranjero que brindó asistencia, ofrece una nueva visión de la búsqueda metódica que condujo a Qurayshi, así como las semanas de vigilancia cuidadosa del líder terrorista, que ocurrió en un momento en que el Estado Islámico buscaba reconstruir su red después de seis años de reveses y derrotas.

La imagen de Qurayshi que surgió de la vigilancia es la de un comandante práctico que estaba firmemente a cargo de su organización y albergaba la ambición de restablecer el autoproclamado califato islamista que alguna vez controló un territorio del tamaño de Inglaterra. Su intensa participación en la planificación operativa hizo que Qurayshi fuera especialmente peligroso, dijeron las autoridades. Pero con el tiempo, también lo hizo más vulnerable.

El hombre, a quien a veces llamaban “el profesor”, había perdido una pierna en la guerra y rara vez salía de su apartamento del tercer piso (AFP)

“Estaba al mando”, dijo un alto funcionario de la administración de Biden sobre Qurayshi, un iraquí de 45 años que nació como Amir Mohammed al-Mawli al-Salbi. Era conocido informalmente como Haji Abdullah, o para sus discípulos, como el profesor Abdullah o simplemente “el profesor”, debido a sus títulos académicos y su papel anterior como uno de los intérpretes oficiales de la sharia o ley islámica del Estado Islámico. Sus lugartenientes y mensajeros fueron “muy activos”, dijo el funcionario, para “asegurarse de que se conocieran las órdenes de Haji Abdullah”.

La redada de la semana pasada fue la culminación de una búsqueda de dos años que comenzó con el ascenso de Qurayshi a líder del Estado Islámico. Su ascenso a “califa” siguió a la muerte de su predecesor, Abu Bakr al-Baghdadi, quien se suicidó con una bomba durante una incursión similar de los comandos estadounidenses en octubre de 2019. El dramático final de Baghdadi ocurrió a solo 19 kilómetros de la residencia de tres pisos en la comunidad agrícola de Atma, Siria, que se convirtió en la sede y residencia final de Qurayshi.

Los documentos revelan que la vivienda del segundo piso del edificio fue alquilada en marzo pasado por un hombre que los funcionarios estadounidenses creen que era Abu Ahmed al-Halabi, un teniente de alto rango de Qurayshi. El diputado se mudó y, dos semanas después, también obtuvo un contrato de arrendamiento para el último piso. Algún tiempo después, Qurayshi se instaló en el modesto apartamento del tercer piso con vista a los campos y olivos desde la azotea.

Paso a paso del ataque

Para evadir a sus numerosos perseguidores, el líder del Estado Islámico adoptó rigurosos protocolos de seguridad, dijeron funcionarios estadounidenses. Además de prohibir los teléfonos celulares y las conexiones a Internet, confió en los mensajeros: el Estado Islámico considera que los mensajeros humanos son más seguros que los teléfonos celulares y otras comunicaciones electrónicas. Pero ese arreglo aseguró las visitas de extraños a Atma, una ciudad en la frontera turca que está muy alejada, física y culturalmente, de los bastiones tradicionales del grupo terrorista en el valle del Éufrates. Muchos lugareños ven al Estado Islámico con miedo y desdén, y algunos, dicen los funcionarios, finalmente echaron una mirada sospechosa al misterioso recién llegado y sus visitantes.

Los funcionarios dijeron que Qurayshi, distintivo debido a la pierna, que los analistas de la CIA creen que fue amputada después de las heridas sufridas en un ataque aéreo de 2015, a veces se veía fuera de la casa o mientras daba breves paseos entre los olivos. La noticia finalmente llegó a los informantes que trabajan para las Fuerzas Democráticas Sirias, un grupo de milicias principalmente kurdo estrechamente aliado con los Estados Unidos, dijeron funcionarios estadounidenses actuales y anteriores. La vigilancia intensiva comenzó inmediatamente después, con observadores kurdos siguiendo las llegadas y salidas de hombres armados que subían las escaleras para reunirse con Qurayshi.

La operación de las fuerzas estadounidenses duró unas dos horas (EFE)

La vigilancia se amplió para incluir algunas de las cámaras y sensores remotos más sofisticados del gobierno de EEUU, la mayoría de ellos en drones operados por el Departamento de Defensa, dijeron los funcionarios. Durante las siguientes semanas, los “objetivos” de la CIA, analistas que analizan la inteligencia sin procesar para reunir pistas sobre sospechosos de terrorismo, dedicaron cientos de horas de trabajo al caso, lo que se sumó a los esfuerzos de otros analistas de inteligencia y defensa que vigilaban la casa y el vecindario.

“Trabajamos extensamente con la comunidad de inteligencia para desarrollar una comprensión profunda de las personas ubicadas en el edificio y el patrón de vida de todos los ocupantes que estaban allí”, dijo un alto oficial militar en una sesión informativa el jueves.

El esfuerzo finalmente no solo confirmó la identidad de Qurayshi, dijeron los funcionarios, sino que también desencadenó un angustioso debate sobre tácticas: si lanzar un ataque aéreo de “distanciamiento” que corría el riesgo de matar a inocentes, o enviar comandos estadounidenses a una turbulenta región de Siria controlada por un mosaico de grupos armados que incluye militantes vinculados a al-Qaeda.

A finales de septiembre, los equipos de las Fuerzas Especiales de EEUU habían comenzado a entrenarse para una redada en la casa, que los planificadores militares pensaban que casi con toda certeza contaría con trampas explosivas diseñadas para detener a los asaltantes. Esos preparativos implicaron ensayos regulares con modelos, incluida una maqueta a escala real de la vivienda, dijeron dos oficiales militares de alto rango que participaron de cerca en la operación.

Se consideró un ataque aéreo contra la casa, pero se descartó rápidamente, dijeron altos funcionarios militares.

“Había demasiados no combatientes”, incluida una familia con niños que vivían en el primer piso, dijo un oficial militar.

Así quedó uno de los cuartos luego de la explosión (EFE)

La alternativa, una incursión en helicóptero de largo alcance con comandos, era “una propuesta más arriesgada para las fuerzas estadounidenses”, agregó el funcionario, “pero el objetivo de la misión era capturar al líder de ISIS, recopilar la inteligencia que pudiéramos y por supuesto, evitar cualquier daño civil innecesario”.

El 20 de diciembre, el presidente se reunió con su equipo de seguridad nacional para aprobar formalmente la operación contra Qurayshi, dijeron las autoridades. El presidente preguntó sobre las bajas civiles y si la casa podría derrumbarse si el líder terrorista detona una bomba, lo que podría matar a las familias que se encuentran debajo. Los ingenieros militares estudiaron la estructura y concluyeron que no.

No parecía haber motivo de urgencia para llevar a cabo la redada, dijeron varios funcionarios. Además de la necesidad de planificación y entrenamiento, había consideraciones prácticas, como el clima y la fase lunar, siendo una noche sin luna la opción preferida para las operaciones de comando. Mientras tanto, el monitoreo constante permitió a los funcionarios de inteligencia ampliar su conocimiento de la red clandestina de Qurayshi, que incluía docenas de células repartidas por Siria e Irak.

Debido a la intensidad de la vigilancia, los funcionarios estadounidenses confiaban en que podrían “detectar cualquier intento de salir” de la casa, dijo el ex alto funcionario de inteligencia. Tal intento, en cualquier caso, brindaría la oportunidad de un ataque aéreo lejos de la estructura y sus ocupantes civiles. Las semanas intermedias produjeron un tesoro de inteligencia, dijo el funcionario, ya que los mensajeros fueron rastreados y posteriormente monitoreados cuando se reunían con contactos en otras partes de Irak y Siria. El flujo de mensajeros a la casa en Atma aumentó aún más después del asalto masivo del mes pasado por parte de militantes del Estado Islámico en una prisión en al-Hasakah, en el noreste de Siria controlado por los kurdos. Funcionarios estadounidenses dijeron que Qurayshi estuvo muy involucrado en la planificación del ataque a la prisión.

“Este tipo estaba trabajando”, dijo el ex alto funcionario de inteligencia sobre Qurayshi, quien supervisó al grupo mientras realizaba un flujo constante de asesinatos y bombardeos en Siria e Irak. “Viste a un tipo con sangre en las manos”.

La muerte de Qurayshi fue anunciada por el presidente Biden la semana pasada (EFE)

Para el 1 de febrero, los planificadores militares decidieron que las condiciones para una incursión de comando eran casi perfectas. En una reunión en la Oficina Oval, Biden fue informado sobre los planes finales y dio su aprobación. Al día siguiente, 2 de febrero, a las 5 pm hora de Washington, el presidente fue llamado a la Sala de Situación de la Casa Blanca para monitorear la redada a través de una conexión de video con el Pentágono.

“Fue muy tranquilo y muy tenso”, dijo un alto funcionario de la administración, recordando el estado de ánimo en la sala. “No se habló mucho”.

Contribuyó al estrés, dijeron los funcionarios, el conocimiento de que las fuerzas estadounidenses estarían operando en territorio hostil dominado por grupos extremistas. Los comandos también entraban y salían del espacio aéreo controlado por el ejército ruso. Se tomó la decisión de abstenerse de alertar a Moscú con anticipación y, en cambio, confiar en un canal de distensión para desactivar cualquier problema.

A la 1 am hora local del 3 de febrero (las 6 pm del 2 de febrero en Washington), helicópteros que transportaban a dos docenas de miembros de la fuerza de élite sobrevolaban la casa en Atma. Mientras el equipo de Delta se preparaba para descender con cuerdas, helicópteros de combate Apache, aviones de combate y drones Reaper armados merodeaban por los cielos en busca de problemas.

El ruido de los rotores de los helicópteros despertó a los vecinos y la gente salió de sus casas para ver qué estaba pasando. Algunos describieron haber escuchado una voz que gritaba comandos en árabe por un altavoz.

“Quien quiera preservar su alma, que salga”, dijo la voz.

Hombres con chalecos antibalas emergieron de uno de los helicópteros y se deslizaron por las cuerdas hasta el suelo. Usando un megáfono para anunciarse, reunieron a la familia en el primer piso (un hombre, una mujer y varios niños) y se los llevaron.

La casa dañada luego de la operación (EFE)

Qurayshi no se rindió ni permitió que su familia escapara. Según relatos oficiales, respaldados por testigos y analistas que revisaron fotografías del interior del edificio, Qurayshi o sus asociados habían colocado explosivos en la vivienda para asegurarse de que no lo capturaran con vida. No está claro quién detonó la bomba. Los oficiales militares dijeron que creen que es probable que lo haya hecho, pero que no han descartado la posibilidad de que haya sido otra persona, tal vez una de sus esposas. Más tarde se consideró que la explosión era mucho más poderosa que el chaleco suicida que Baghdadi usó para suicidarse tres años antes.

La familia de la planta baja acababa de salir cuando una explosión iluminó el cielo, con un estruendo que se escuchó a kilómetros de distancia. La fuerza de la explosión voló varias paredes y arrojó cuerpos y partes de cuerpos al suelo, tres pisos más abajo.

Siguió una pausa. Cautelosos ante la posibilidad de trampas explosivas adicionales, el equipo de Delta envió “otras capacidades”, presumiblemente una sonda robótica o un pequeño dron, para escanear los restos del apartamento, dijeron oficiales militares.

Mientras buscaban, los comandos fueron atacados por la mano derecha de Qurayshi en el segundo piso y luego por la esposa del hombre. Ambos murieron en un intercambio de disparos, y las tropas estadounidenses sacaron a varios niños del piso y los entregaron a otra familia cercana, dijeron las autoridades.

Dos horas después del inicio de la misión, había terminado. Mientras algunos miembros del equipo de Delta recogían documentos y otra inteligencia potencialmente valiosa del interior de la casa, otros tomaron huellas dactilares de los restos de Qurayshi y embolsaron una muestra biológica para la prueba de ADN. El cuerpo quedó allí, entre los escombros de la casa al borde del olivar.

Justo antes de las 7 am, hora de Washington, aproximadamente 12 horas después de que terminara la redada, se completaron las pruebas y se confirmó la identidad del líder del Estado Islámico. Los funcionarios de la Casa Blanca prepararon un anuncio formal, que Biden entregaría por televisión en vivo.

“Este horrible líder terrorista ya no existe”, dijo Biden.

