"El gobierno no puede simplemente decir no a los turistas que piden permisos", dijo Meera Acharya, el director del Departamento de Turismo responsable de montañismo. "Personalmente siento que no se trata tanto de la cantidad de permisos como del tipo de escaladores a los que estamos otorgando los permisos". Después de que concluyan las expediciones de este año, Acharya dijo que los agentes analizarán los datos y determinarán cómo proceder.