"La cola en la fotografía se produjo debido a que el clima limitó el número de días que se podía escalar la montaña. En una mejor temporada, quizás con algunas semanas más para escalar, las colas no sucederían en la medida en que lo hicieron este año. Pero, incluso cuando hay menos tráfico, la gente sigue muriendo intentando llegar a la cumbre. Si se tratara solo de colas, esto no sucedería. La cola simplemente amplifica el problema de tener gente inexperta, acompañada por sherpas inexpertos, escalando bajo una dirección y organización de la expedición incompetentes", sostuvo Simon Lowe, director general de Jagged Globe, una empresa de excursiones de montaña, consultado por el New Zealand Herald.