Estos son los cambios laborales que elevarán los costos de las empresas desde el 15 de julio

Desde el 15 de julio entrarán en vigor nuevas disposiciones laborales que modificarán la jornada máxima, los recargos y la liquidación de la nómina en Colombia. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La reducción de la jornada laboral a 42 horas semanales, el incremento del recargo por trabajo en domingos y festivos y los cambios que ya comenzaron a regir en la jornada nocturna marcarán un nuevo aumento en los costos laborales para las empresas colombianas desde el 15 de julio. Los gremios empresariales alertan que el impacto será especialmente fuerte para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que representan más del 90% del tejido empresarial del país.

Estas modificaciones hacen parte de la implementación gradual de la Ley 2101 de 2021, que redujo la jornada máxima legal de trabajo, así como de las disposiciones de la reforma laboral, que incrementan progresivamente los recargos por trabajo dominical y festivo.

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Reducción de la jornada laboral aumentará el costo por hora trabajada

Desde el 15 de julio de 2026 la jornada máxima legal pasará de 44 a 42 horas semanales, sin que esto implique una disminución en el salario de los trabajadores. En consecuencia, las empresas deberán pagar el mismo sueldo por un menor número de horas laboradas, lo que incrementa el costo de cada hora de trabajo en aproximadamente un 4,8%.

Además de la reducción de la jornada, a partir de esa fecha desaparecerá la obligación que tenían los empleadores de otorgar un día semestral para la integración familiar, beneficio que fue reemplazado por la disminución progresiva del tiempo de trabajo.

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De acuerdo con El Tiempo, Nicolás Rico, socio de la firma Scola Abogados, explicó que las compañías están obligadas a implementar la reducción de la jornada sin afectar los ingresos de sus empleados.

“Las empresas deben comprometerse a cumplir la ley, lo cual implica no generar disminuciones a salarios. La reducción puede distribuirse en cualquier día de la semana. No tiene que ser en un momento específico”, explicó.

El abogado recordó que el incumplimiento de esta obligación puede generar sanciones económicas por parte del Ministerio del Trabajo.

“De acuerdo con el artículo 486 del Código Sustantivo del Trabajo, el Ministerio puede imponer multas de hasta 5.000 salarios mínimos a los empleadores que infrinjan las normas laborales. En consecuencia, aquellos empleadores que no cumplan con la reducción de la jornada laboral podrían enfrentar sanciones que van desde uno hasta 5.000 salarios mínimos”, indicó.

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La jornada máxima legal se reducirá de 44 a 42 horas semanales sin afectar el salario de los trabajadores, lo que incrementará el costo por hora para los empleadores. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

También aumentará el recargo por trabajar domingos y festivos

A este cambio se suma otra modificación contemplada en la reforma laboral.

Desde el 15 de julio el recargo por laborar domingos y festivos pasará del 80% al 90%. El incremento hace parte de un esquema gradual que llevará este pago al 100% en 2027.

Este ajuste representa un mayor costo para las empresas cuyos trabajadores laboran durante fines de semana y días festivos, especialmente en actividades comerciales y de servicios.

Además, desde este año también comenzó a aplicarse otro cambio importante: la jornada nocturna ahora inicia a las 7:00 p. m. y no a las 9:00 p. m., por lo que todas las horas trabajadas entre las 7:00 de la noche y las 6:00 de la mañana deben pagarse con un recargo del 35%.

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Así cambian las tarifas de las horas extras y recargos

La disminución de la jornada laboral también modifica el valor de la hora ordinaria y, por tanto, las liquidaciones de horas extras y recargos.

Con la nueva jornada de 42 horas semanales, las tarifas de referencia quedan así:

Hora ordinaria: $8.338.

Hora nocturna: $11.256.

Hora extra diurna: $10.423.

Hora extra nocturna: $14.592.

Hora dominical o festiva: $15.842.

Recargo nocturno en domingo o festivo: $18.761.

Hora extra diurna en domingo o festivo: $17.927.

Hora extra nocturna en domingo o festivo: $22.096.

Como la reducción de la jornada entra en vigencia el 15 de julio, la nómina correspondiente a ese mes deberá liquidarse de manera mixta: los primeros 14 días conservarán las condiciones anteriores y, desde el 15 de julio, deberán aplicarse las nuevas tarifas derivadas de la jornada de 42 horas.

El recargo por trabajar domingos y festivos aumentará al 90%, mientras que la jornada nocturna continuará iniciando a las 7:00 p. m., elevando los costos de la nómina. - crédito Juan Páez/Colprensa

Un nuevo festivo también incrementará los pagos

A este panorama se suma un día festivo adicional.

Desde este año Colombia incorporó el Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, cuya conmemoración será trasladada al lunes 13 de julio, de acuerdo con la ley sancionada por el Gobierno.

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Con este cambio, Colombia pasa a tener 19 días festivos en 2026, una de las cifras más altas entre los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).

Para las empresas cuyos trabajadores prestan servicios durante estas fechas, el nuevo festivo implica un incremento adicional en el pago de recargos.

Gremios advierten un impacto de hasta el 12% en los costos laborales

Los empresarios consideran que la combinación de estos cambios representa un “triple choque” para la estructura de costos, especialmente en un contexto marcado por el aumento del salario mínimo, la inflación de algunos insumos y los desafíos económicos que enfrentan las pequeñas empresas.

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Según el medio ya mencionado, María Elena Ospina, directora ejecutiva de Acopi, aseguró que las mipymes serán las más afectadas, debido a que deberán asumir mayores costos laborales mientras mantienen la misma productividad.

“Para muchas mipymes puede representar incrementos laborales efectivos de entre 6% y 12%, dependiendo de su actividad económica y estructura de turnos", afirmó.

La dirigente gremial señaló que la preocupación no obedece únicamente a una medida puntual, sino a la acumulación de nuevas obligaciones laborales en un entorno de bajo crecimiento económico, altas cargas tributarias, competencia desleal e informalidad.

Por ello, hizo un llamado para que las mejoras en las condiciones laborales estén acompañadas por medidas que impulsen la productividad, reduzcan la carga regulatoria, faciliten el acceso al crédito y promuevan la formalización empresarial.

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Los gremios advierten que las micro, pequeñas y medianas empresas serían las más afectadas por el incremento de los costos laborales derivado de las nuevas medidas. - crédito REUTERS/Luisa González

Comercio, restaurantes, hoteles y transporte, entre los más afectados

Según el diario, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, coincidió en que el incremento de los costos laborales podría ubicarse entre el 8% y el 12%, dependiendo del tipo de empresa y de la cantidad de trabajadores que laboren en horarios nocturnos, fines de semana o festivos.

“Nuevamente, las empresas sufrirán un nuevo golpe. Se trata de un triple choque que elevará los costos a partir de julio. Los más afectados serán los sectores del comercio, bares, restaurantes, hoteles, cafeterías, panaderías, tiendas de barrio, transporte, logística y vigilancia", sostuvo.

Según un sondeo reciente del gremio, el 64% de las empresas afirmó haber reducido su planta de personal debido al incremento de los costos laborales registrado durante este año, mientras que el 45% aseguró que estaba poco o nada preparado para asumir estos cambios.

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Frente a este panorama, las compañías han comenzado a adoptar distintas estrategias para enfrentar el aumento de los costos. De acuerdo con Fenalco, el 25% ha priorizado la automatización de procesos, el 23% ha optado por ajustar sus precios y el 22% ha recurrido a la reducción de personal para mantener la sostenibilidad de sus operaciones.