El patrimonio del artista, que alguna vez estuvo enredado en una deuda de cientos de millones de dólares, ha florecido notablemente desde su muerte por una sobredosis, generando unos 2.000 millones de dólares a través de acuerdos póstumos, incluido el próximo musical de Broadway "Don't Stop 'Til You Get Enough", un espectáculo en tributo del Cirque du Soleil se realizó cinco noches a la semana en Las Vegas y los $ 287.5 millones que Sony pagó por la participación de Jackson en EMI Music Publishing.