"No creo haber visto a otro recluso mientras estaba allí", dijo el exfiscal federal Allan Keizer sobre la visita a su cliente, Sal Maglutta, quien fue declarado culpable de liderar una organización masiva de drogas en el sur de la Florida y sentenciado a 200 años. "Era inmaculadamente espartano: los pisos brillaban, las paredes estaban limpias, los pasillos estaban vacíos. No había nadie alrededor, no había sonidos".