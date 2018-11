Entre 1914 y 1918, los ejércitos de Europa se enfrentaron en la guerra durante la era de las máquinas. A lo largo del frente occidental, la guerra llevó a la destrucción masiva en todos los niveles. En su nivel más intenso, las baterías de artillería podían depositar 10 proyectiles por segundo. Además de las aldeas y ciudades aplanadas, las tierras de cultivo, los bosques y los amplios valles de los ríos se convirtieron en un páramo de barro y árboles astillados. En Three Armies on the Somme, el historiador militar William Philpottt habla de la visión de un aviador del campo de batalla de Verdún, describiéndolo como "la piel húmeda de un sapo monstruoso".