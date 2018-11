Estaba nervioso. Había hablado con él a través de un intérprete por teléfono, pero no tenía idea de cómo íbamos a hablar en persona. No sé el lenguaje de sordos, e incluso si lo supiera, no estaba segura de si él podría verme. Sordociego, contrariamente a como suena, no siempre significa una pérdida total de ambos sentidos. Se define como un deterioro significativo de ambos.