Las promesas clave en el acuerdo de paz nunca se pusieron en marcha. Tan pronto como las FARC dieron un paso atrás, los grupos paramilitares ingresaron a Ituango, moviéndose a través de granjas y aldeas en grupos de docena personas o incluso más. No se ha desenterrado ni un solo arbusto de coca bajo el programa de sustitución de cultivos. Los proyectos destinados a crear trabajo para ex guerrilleros no se han materializado.