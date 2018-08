"En un intento de simpatía y apoyo, utilizará el incidente para radicalizar la situación, probablemente para hacer purga entre los militares, fortalecer su Guardia Nacional y embellecer la narrativa sobre el hecho de ser atacados por Estados Unidos, Colombia y otros países", indicó Eric Farnsworth, vicepresidente de Americas Society and Council of The Americas, una organización de negocios y cultura.