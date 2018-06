Al tiempo que el nombre de Mountbatten quedará impregnado en los libros de historia por ser el primer Royal en casarse con otra persona de su mismo sexo, las noticias de su matrimonio no están despertando críticas ni oposiciones en el Reino Unido. Según los datos recopilados por el censo nacional británico en 2016, más del 60 por ciento de la población del país no encuentra nada malo en las relaciones homosexuales. El matrimonio entre personas del mismo sexo fue legalizado en la mayor parte de Inglaterra hace cuatro años, y si bien aún no se reconoce en Irlanda del Norte, las asociaciones civiles se han podido realizar desde 2005.