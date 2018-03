Little Birds era una película de bajo presupuesto. "No había nadie que dijera que no se podía hacer", cuenta. Como que ahora Morano hace películas con presupuestos lo suficientemente grandes como para involucrar a aseguradoras de terceros, se pregunta: "Quién sabe lo que dirían o me permitirían hacer". Un estudio anual publicado en diciembre por la Iniciativa de Inclusión Annenberg de la Universidad del Sur de California descubrió que en los últimos once años, el 27.5 por ciento de las películas indie tenían directoras, pero solo el 4 por ciento de las 100 películas más taquilleras estaban dirigidas por mujeres.