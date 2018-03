El tratamiento para la aspiración acaba afectando la experiencia de comer. Para una pequeña cantidad aspirada, los médicos pueden lograr espesar tus bebidas líquidas. Los líquidos espesados son una mezcla de almidón en polvo sin sabor, que puede prepararse con "néctar" o "miel". Imagina el polvo KoolAid industrial sin sabor y con tendencia a solidificarse. Un grupo de geriatras de la Universidad de California en San Francisco se desafió a subsistir con líquidos espesados durante 12 horas. Pocos sobrevivieron, y todos estuvieron disgustados durante el proceso, sufriendo los efectos de la sed, la boca seca y la plenitud prematura. Con los alimentos sólidos se puede hacer puré y procesar esa papilla. Si eso no es suficiente para detener la aspiración, los médicos hacen que un paciente se someta al NPO (Nil per os, que en latín significa "nada por la boca"), donde no se permite ingerir ningún alimento ni bebida.