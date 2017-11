Lo mismo pasa en la Colección Phillips donde hay un lugar enfrente de la obra Luncheon of the Boating Party. Este es un lugar perfecto para sentarse aunque es muy codiciado. Un banco mucho mejor se encuentra en la sala Rothko del museo, es un sitio complicado para colocar asientos porque es muy pequeño. Si te sientas allí, la habitación parece estar completamente ocupada y otros visitantes tienden a no entrar hasta que te vas.