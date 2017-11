Catherine Heald de Remote Lands ha estado organizando viajes rápidos al Everest para sus huéspedes. Viajan en helicóptero desde Katmandú hasta el campamento base Sur, donde exploran los alrededores durante una visita de 15 minutos (eso es todo lo que un viajero que no está aclimatado puede aguantar a más de 5,000 metros de altura). Después van hasta el pico adyacente de Kongde Ri, donde está situado el Yeti Mountain Home, el albergue de lujo más alto del mundo. Ahí tiene unas mesas para hacer un picnic privado acompañado de champán y unas exclusivas vistas del Everest. Nicola Shepherd, de The Exploration Company., también coordina estos viajes por la mañana, aunque no hace una parada en el campamento base por riesgo de avalanchas.