Esta serie fue un gran éxito de audiencia, al igual que el drama penitenciario sobre mujeres, Orange is the New Black. Sin embargo, los agentes alejaron a los clientes de Netflix ya que temían que nunca generaran tanto dinero. La compañía no revela la cantidad de personas que ven sus programas, una métrica clave en las negociaciones televisivas. Además, Netflix también exigió tener el derecho a la perpetuidad, lo que limitaba el valor de las repeticiones. Seinfeld, la comedia de éxito de la NBC de los años noventa, ha ganado más de USD 3 mil millones con su distribución sindicada.