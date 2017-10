Ahora como adultos, esas mismas personas no creen que la iglesia responderá por sus problemas. Por otra parte, el nuevo estudio, que hizo muchas preguntas sobre las creencias no religiosas de los estadounidenses acerca de la fe, también abordó otras consecuencias de los matrimonios. Demostró, al igual que otros estudios, cómo los niños criados por padres que pertenecen a dos religiones diferentes, crecen con más posibilidades de no tener ningún do de fe.