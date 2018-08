"No es sólo la comida lo que ayuda o perjudica nuestra salud: es la comida y un millón de otras cosas combinadas, y puede ser algo imposible de descifrar", dijo. "Tu cuerpo te pertenece y tú eres quien debe vivir con tus elecciones. Si te gustan los lácteos, puedes comerlos. Si no te gustan, o tu cuerpo no los asimila, no es necesario que los comas. Nadie necesita un estudio para tener permiso de comer un determinado alimento".