Una de esas semanas de largas clases, empezó a rodar el rumor por cada pupitre de mi salón que un amigo había perdido la virginidad con una chava mayor que él. Todo un suceso para esa época. Este amigo, nos contó que no usó condón "porque la primera vez puedes hacerlo sin condón y no hay riesgo de embarazo". Todos nos comimos esa falacia y repetíamos esa información como fake news de algún tuit electoral. Y algo así fue toda mi educación sexual hasta que llegó a mí el invento más importante para la raza humana después del fuego: el internet. Mis padres jamás me proporcionaron educación sexual, ese tipo de conversaciones no sucedían en mi casa y lo más cercano a eso era un "usa protección". Más nada.