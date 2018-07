Como se detalla en un artículo publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, los pigmentos se derivaron de fósiles moleculares de clorofila, que fue producida por organismos antiguos llamados cianobacterias. La clorofila es el pigmento verde que se encuentra en las cianobacterias y en todas las plantas vivas que absorben la luz solar y utilizan esta energía para alimentar la fotosíntesis. Los pigmentos se derivan de porfirinas fosilizadas, un tipo de compuesto orgánico que forma un anillo atómico alrededor de un ion de magnesio para formar una molécula de clorofila.