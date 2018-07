Algunas empresas y organizaciones de defensa como The Better Fish y Love the Wild están comenzando a invertir en acuicultura sustentable en un esfuerzo por mitigar el desperdicio y el impacto ambiental de la piscicultura. Pero es importante recordar que el desperdicio de comida no sólo tiene que ver con el pescado. Según ReFED, el desperdicio anual de alimentos a nivel mundial equivale aproximadamente a un tercio de la producción mundial alimentaria. Y en un planeta donde más del 10 por ciento de la población padece hambruna, desperdiciar un tercio de cualquier alimento disponible no sólo es malo; es inaceptable.