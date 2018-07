VICE: ¿A qué jugabas?

David: A todo lo que fueran apuestas deportivas. Siempre me han gustado mucho los deportes y además era muy cómodo apostar. Estaba en la oficina y tenía acceso desde el ordenador, era algo instantáneo y fácil. Al principio jugaba a fútbol, aunque no demasiado, después me centré mucho en el tenis, que creo que es algo que le pasa a muchos ludópatas. Me enfoqué en el tenis porque, aparte de que me gustaba mucho —aunque ahora no puedo ver ni los partidos— las apuestas que se hacen respecto a otros deportes son muy amplias e inmediatas. Puedes apostar a juegos, a sets, cambian mucho las cuotas y piensas que puedes ganar mucho dinero. Cuando apostaba no solía ver los partidos. De hecho no apostaba en eventos deportivos que quería ver porque me generaba mucha ansiedad. En el mundial de 2010 no aposté a nada.