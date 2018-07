¿Cuánto es demasiado? Pues depende de mi estado de ánimo y del tipo de porno. Con el tiempo me he juntado con un buen repertorio. Soy muy especial con lo que me gusta ver. El sexo consensuado me prende, pero en cualquier caso, no suelo ver más de 20 minutos. Mi media son 7 minutos, a veces más porque no encuentro lo que busco. Antes leía narrativa erótica y me bastaba con una o dos historias. El resto lo dejo a la imaginación, porque llega un punto en que el porno resulta aburrido, y cuando no es divertido, entonces empieza a ser demasiado. Pero bueno, yo no vuelvo a ver porno hasta que me lo pide el cuerpo, así de sencillo.