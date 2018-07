Es difícil estar de malas con las naranjas. Siempre están ahí para nosotros, en las mañanas, cuando queremos consumir un líquido que nos de ánimo para ir a la oficina y no tener cara de que odiamos al mundo. La vitamina C y sus beneficios están bastante documentados, pero si de repente nos da un atracón y consumimos 11,000 naranjas estaríamos llegando a la sobredosis de vitamina C.