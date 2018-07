"Tu cabeza ya tiene precio", escribió Samoth Yamo en mi muro de Facebook el lunes 2 de julio de 2018 mientras actualizaba mi registro diario de feminicidios en el país. El comentario me paralizó y sentí lo mismo que cuando me levantaron —tres veces— en Oaxaca: vulnerabilidad, impotencia e incertidumbre de no saber por dónde vendrá el ataque, si sólo es "un chamaco jugando a ser malo" o si es una amenaza real. Sin embargo, desde la primera vez que fui atacada a través de medios digitales, adopté la firme idea de no permitir que esta violencia sea normalizada.