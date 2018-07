Al igual que los expertos en tecnología que lanzaron un servicio de transporte innovador que en realidad sólo era un autobús, al parecer Tanita no se ha dado cuenta de que, justo debajo de nuestros ojos, justo sobre nuestros labios, los humanos tenemos esta cosa llamada nariz. Para ser justos, el ES-100 podría ser útil, por ejemplo, si no tienes sentido del olfato, de lo contrario, gastar 115 dólares, que es lo que cuesta, no tiene mucho sentido.