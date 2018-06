"Cuando era pequeña pensaba que me picaban a mí porque soy blanquita de piel, pero a mí siempre me han dicho que es por el sabor de la sangre", me dice Ariadna, de 23 años. Por su parte, Javier, de 28 dice que cree que le pican a él más que a su novio porque "sudo menos y huelo mejor. Vamos, que siempre he oído que los mosquitos rechazan los olores fuertes. Pero es que es muy heavy… Yo me levanto lleno de picaduras y él como si nada".