Al igual que muchos de mis compañeros, soy heterosexual. Pero me siento tan seguro de mi sexualidad que puedo bailar para hombres y para mujeres. Las despedidas de solteras son lo mejor. Cuando bailas para un público de chicas, te animan, gritan, aplauden y te dan propina. Así da gusto subirse al escenario porque sientes su aprecio. Cuando bailas para un público de hombres, se nota que no les gusta el show porque no casi nunca te aplauden. Siempre abro con la canción "Boyfriend" de Justin Bieber. Si me peino como él y me afeito, me parezco mucho a él.