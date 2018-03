Llegué a una zona de Buenos Aires que es muy famosa porque hay decenas de locales de repuestos de autos. No importa la marca, no importa el modelo, ahí vas a conseguir lo que buscás. Todos la conocen como Warnes, por la avenida. Queda entre los barrios Paternal y Villa Crespo. Por este motivo me pareció raro que haya sido ahí donde me iba a encontrar con uno de los eventos más interesantes del under del gaming en Argentina. Más raro todavía fue cuando no encontré ningún bar en la cuadra y tuve que buscar la numeración exacta del lugar. Era una casa. Toqué el timbre rojo que parecía no haber sonado y después de algunos segundos me atendió un chico que me dijo que pasara. Caminé por un pasillo largo repleto de bicicletas que desembocó en el paraíso gamer.