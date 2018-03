¿Qué otras cosas has hecho para vengarte de los clientes fastidiosos?

Si los clientes se ponen demasiado borrachos y empiezan a ser antipáticos, les agrego dos o tres botellas de vino a su cuenta. Pero solo lo he hecho cuando son unos idiotas, y cuando sé que tienen tanto dinero que no lo extrañarían. Hay algunos clientes que saben como hacerte sentir sin valor. La semana pasada vino un príncipe de Los Emiratos. Cuando se enteró de que sabía hablar árabe, me dio 100 euros (2,292 pesos). Pensé que había sido un gesto muy lindo, hasta que más tarde me preguntó si me podía comprar. Tuve que darle esa mesa a otra compañera.