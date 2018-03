Mido 1.76 m, y mi nuevo novio es mucho más alto que mi ex. Mi ex era casi de mi estatura. Soy una chica bastante alta. Honestamente, nunca pienso en eso. A veces, me digo: ¡Dios mío, [mi novio] es mucho más alto que yo! Pero luego pienso: ¿por qué me importa? ¿Soy feliz en comparación con mi relación anterior? Simplemente no tengo el tiempo ni el espacio en mi corazón para analizar esas cosas. Simplemente me gusta abrazarlo, razón por la cual, por motivos lúdicos, me encanta su estatura. Pero es que somos una pareja más juguetona de lo que era mi relación previa, así que, volviendo a ese espacio en mi corazón… no me importa. Me encantas. -Megan, 24