El colectivo, que se hace llamar "MoMAR", está haciendo una declaración en contra del elitismo y exclusividad del mundo del arte con su instalación grupal Hello, we're from the internet (Hola, somos del internet). Los ocho artistas pusieron sus propias obras sobre siete pinturas de Jackson Pollock usando tecnología de realidad aumentada. Al descargar la app MoMAR, cualquiera con un celular inteligente puede ver su trabajo.