¿Y qué si me dieron nalgadas cuando era niño? Salí bien, puedes pensar…Y probablemente estés bien. "La mayoría de las personas que recibieron nalgadas no van a tener efectos negativos", dice Temple. Es más probable que tengas problemas si recibiste nalgadas cuando eras niño que si no las hubieras recibido, pero no es como que tu futuro se haya dañado irrevocablemente.