Como tantos otros actores en la década de los noventa, Peter Dinklage (que interpreta a Tyrion en la serie) también estuvo en una banda de rock. Según NME, la formación se llamaba Whizzy y, aunque no hay demasiada información al respecto, en la prensa musical de la época se los describe como un grupo de "funk-punk" con elementos de rap. No sabemos si sonaban más a Faith No More o a Red Hot Chilli Peppers, aunque uno puede hacerse una idea echando un vistazo a las increíbles fotos que circulan de la banda.