Según el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-5), los expertos distinguen entre nueve tipos diferentes de depresión. Si bien la depresión de alta funcionalidad no es un término oficial para referirse a ninguno de esos tipos y ha sido ampliamente debatido en los medios de comunicación, muchas personas como Judge recurren a él para describir su trastorno, en parte porque no se identifican con el perfil clásico del paciente depresivo que suele presentarse en anuncios y películas. Tal vez estas personas no falten al trabajo ni dejen de socializarse, quizá no se sienten desamparadas ni lloren a todas horas. De hecho, puede que incluso sean estudiantes brillantes, ejecutivos de éxito, médicos, periodistas, empresarios o que posean las cualidades que se atribuyen a las personas prósperas y seguras de sí mismas.