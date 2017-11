Lo que probablemente pasará: comerás suficiente carne y verduras, en una de sus formas menos apetitosas. "No hay nada que no se pueda digerir en la comida para mascotas", dice Michel. Los perros y los gatos, a diferencia de la gente, requieren una proporción más alta de proteína en sus dietas. La comida para gatos en particular tiende a ser baja en hidratos de carbono, aunque algunas marcas incluyen fibra dietética. Sin embargo, si ya decidiste vivir de la comida para mascotas indefinidamente, corres el riesgo de que a largo plazo te dé desnutrición. "Los perros y los gatos no necesitan vitamina C en su dieta porque producen la suya", dice Michel. Como resultado, los alimentos para mascotas no siempre contienen la vitamina C que los seres humanos necesitan. Si no comes nada más que comida para mascotas durante un largo período, puede ser que te dé escorbuto.