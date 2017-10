El Smiley no tardó en difundirse como la pólvora, apareciendo en camisetas, bolígrafos y frisbees —muchos frisbees… durante las décadas de 1970 y 1980. Luego llegaron el acid house y el Segundo Verano del Amor —que en esencia no eran más que montones de tipos con sudaderas de Kappa, hasta arriba de éxtasis, cada ojo mirando hacia un sitio distinto y bailando ininterrumpidamente durante dos años seguidos en un descampado—, y el Smiley se convirtió en una especie de logo no oficial de aquella movida.