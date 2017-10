Un testamento de la época en que vivimos: hasta la galería más común y curadores y directores de museos han sido directamente influenciados por la naciente resistencia mundial hacia ciertos temas en el mundo del arte. En agosto, el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago instaló We Are Here (Estamos Aquí), que se enfoca "en la relación entre el artista y el espectador", y este mes, El Metropolitan Museum of Art de Nueva York está mostrandoDelirious: Art at the Limits of Reason, 1950-1980 (Delirios: Arte en los límites de la razón) en el MET Breuer. La exhibición relata la situación cultural y política de EU y la relaciona directamente con la inestabilidad internacional y la lucha de derechos civiles de la actualidad. La descripción de la exhibición en el museo declara: "Tiempos de delirio demandan arte delirante".