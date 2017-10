Después de leer los resultados parecería fácil reafirmar el estereotipo del "atleta tonto" y los "ratones de biblioteca". Pero la relación entre los niveles cognitivos y la actividad física son más complejos que eso. Como señala The Independent, la necesidad cognitiva no es una variable que mida la inteligencia: "las personas con un CI bajo pueden disfrutar de una vida contemplativa y de los desafíos intelectuales, por ejemplo. De manera similar, muchas personas con CI alto no disfrutan usar sus cerebros de maneras desafiantes".