Para los forasteros, el país parece un museo soviético al aire libre.

En cuanto a símbolos arquitectónicos soviéticos, no creo que haya más aquí que en cualquier otra antigua república soviética. A mí me gustan los elementos de arquitectura soviética, y creo que deberían ser preservados más que reemplazados, pues son parte de nuestra historia cultural, y me resulta vergonzoso ver que la gente intenta deshacerse de ellos.