Casi 500 presos comenzaron una huelga de hambre en una cárcel de Venezuela

La ONG Una Ventana a la Libertad (UVL) alertó este jueves que 480 personas privadas de libertad en un centro de detención preventiva en el estado Zulia, en el oeste de Venezuela, se declararon en huelga de hambre como medida de presión para exigir que se destraben sus procesos judiciales y atención para reos enfermos.

“No vamos a levantar esta huelga de hambre hasta que no vengan las personas a darnos respuesta otra vez, pero respuestas que sean cumplidas. No podemos tener a estas personas (...) enfermas porque están demasiado delicadas de salud”, aseveró uno de los privados de libertad en un mensaje difundido por la UVL junto a una nota de prensa.

El grupo de 410 hombres y 70 mujeres recluidas en el Centro de Arresto y Detenciones Preventivas San Carlos de Zulia activó la protesta tras esperar respuestas del gobierno regional y de la Comisión Presidencial para la Revolución Judicial que prometieron atención médica y traslados para más de 100 reclusos, explicó la ONG.

Un grupo de presos venezolanos en un motín (Archivo)

“Yonder Durán, diputado y responsable de la Comisión Presidencial para la Revolución Judicial en Zulia, visitó, el 5 de mayo de 2022, el penal y prometió 136 traslados a otras cárceles. De acuerdo a la denuncia de los internos, ni el gobierno regional ni nacional cumplieron con sus peticiones”, prosigue UVL en su escrito.

Entre los huelguistas, explicó la ONG, hay personas que llevan años en esas celdas sin haber tenido un juicio y otras que esperan la revisión de sus causas, también con varios años tras las rejas.

Además, en ese centro de detención hay personas enfermas con tuberculosis o VIH que requieren atención médica y tratamientos a los que no han tenido acceso.

“Hace más de un mes nos prometieron habilitar dos tribunales de juicio. Los instalaron, pero todavía no han comenzado a trabajar. Solo quieren dinero”, denunció otro de los reclusos, siempre según el comunicado de prensa.

(Con información de EFE)

