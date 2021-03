Estados Unidos otorgó el Estatus de Protección Temporal a los migrantes venezolanos

Una manifestación de venezolanos exiliados en Estados Unidos (Archivo)

El anuncio viene esperándose desde los tiempos de Barack Obama en la Casa Blanca. La esperanza aumentó con la administración de Donald Trump y su acercamiento al exilio venezolano. Pero finalmente la concreción llegó en los primeros cien días de gobierno de Joe Biden. El gobierno de Estados Unidos otorgará Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a los ciudadanos venezolanos que se encuentren en este país.

Como su nombre lo indica, esta no es una visa, sino un estatus temporal que los Estados Unidos otorgan a ciudadanos de determinadas naciones afectadas por conflictos políticos, guerras o desastres naturales, que hacen que para aquellos ciudadanos que ya están en Estados Unidos, regresar a su territorio implique un gran riesgo. Hasta ahora se han beneficiado de este tipo de estatus migratorio los ciudadanos de Honduras, El Salvador, Nicaragua, Haití, Siria, Nepal, Yemen, Somalia, Sudán y Sudán del Sur. Al no ser una visa, no otorga un camino a la residencia permanente en los Estados Unidos, pero provee estadía legal y permiso de trabajo en este territorio.

A partir de mañana, todo ciudadano venezolano que haya llegado a Estados Unidos hasta el 8 de marzo de 2021 inclusive tendrá 180 días para solicitar el TPS.

El departamento de inmigración realizará controles de antecedentes a quienes apliquen al programa, así como una revisión de documentos que certifiquen que la persona ya estaba en los Estados Unidos (desde el sello de ingreso al país, hasta documentos de registración de niños en el colegio, pasando por contratos de alquiler o compra de automóviles, todos son válidos). El costo para procesar el trámite será de 545 dólares y, de ser aprobados, la persona tendrá estadía legal en los Estados Unidos por 18 meses. Pasado ese período el gobierno decidirá si la situación en Venezuela continúa siendo peligrosa, como para extender el programa (tal como ha pasado con otros países).

En la imagen, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden (EFE/EPA/Chris Kleponis/Archivo)

Según datos oficiales de la ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados) y la Organización Internacional para las Migraciones, el régimen bolivariano generó el exilio de 5 millones de venezolanos. Según estos mismos organismos, hasta marzo del año pasado Estados Unidos era el sexto destino más elegido por estos exiliados, con más de 350 mil venezolanos viviendo en este país. Se calcula extra oficialmente que al menos 150 mil de ellos vivirían sin documentos en Estados Unidos. Estas personas serían las principales beneficiadas con la aprobación del TPS. Hasta ahora, el único beneficio migratorio que había recibido esta comunidad había sido la suspensión de deportaciones aprobada por la administración Trump, que seguirá vigente tras la implementación del TPS.

“Estamos felices, la comunidad está desde ya celebrando. Esto se ha venido pidiendo por muchos años por varias organizaciones. Se enviaron cartas, se juntaron firmas. En los últimos dos años solamente hubo 16 peticiones al gobierno de Estados Unidos para tener una protección migratoria. Por primera vez somos miles los que podemos dormir tranquilos sabiendo que ya no estamos en un limbo migratorio”, dijo a Infobae Mariana Molero, activista venezolana en Miami.

La misma alta fuente de la Casa Blanca consultada por Infobae confirmó que en paralelo con la aprobación del TPS, la administración Biden redoblará esfuerzos para meter presión sobre el régimen venezolano para buscar una salida democrática a la actual situación. Confirmaron que Estados Unidos no negociará directamente con Nicolás Maduro, sino que dará apoyo al gobierno de Juan Guaidó para que sean ellos quienes lleven adelante la negociación. La fuente reconoció que estos esfuerzos fracasaron en el pasado, pero están confiados que poniendo presión sobre todo aquel que ayude a los miembros del régimen dictatorial venezolano, le cerrarán los caminos a Maduro para que negocie una salida pacífica que lleve a un gobierno democrático.

SEGUIR LEYENDO: