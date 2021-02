Colectivos chavistas intentaron agredir a Juan Guaidó, fingiendo ser periodistas

Un grupo de colectivos adeptos al chavismo intentaron agredir este viernes al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó y a su equipo, haciéndose pasar por periodistas.

En un video publicado por el Centro de Comunicación Nacional del gobierno interino de Venezuela, se ve a los sujetos que se hacen pasar por reporteros con una cámara y un micrófono de un medio el cual no es identificado, persiguiendo y hostigando al mandatario encargado. Posteriormente golpean al equipo del presidente mientras subían a un vehículo, al concluir un acto por el Día de la Juventud en la plaza Bolívar de Chacao, al este de Caracas.

Este viernes, estudiantes universitarios y movimientos juveniles se concentraron en la capital venezolana junto con Guaidó, en compañía de diputados a la Asamblea Nacional legítima. El presidente encargado hizo un reconocimiento al esfuerzo, el aporte y el sacrificio de los jóvenes en pro de la libertad del país.

“Yo estoy aquí para recordarles que son ustedes, juventud, quienes tienen la fuerza y la capacidad de decisión para cambiar el rumbo trágico en el que nos ha metido la dictadura. La dictadura va a hacerles creer que no es posible un cambio en Venezuela; pero eso no es verdad, aquí los señalados por delitos de lesa humanidad son ellos, por lo que no es verdad que estén fuertes”, enfatizó.

Los partidos políticos opositores al chavismo y los gremios de estudiantes señalaron que “no solo será la conmemoración del Día de la Juventud, sino el reinicio de una etapa de movilización y lucha”.

“Hoy nos organizamos para retomar las calles en contra del régimen que continúa criminalizando la protesta”, dijo Celeste Pérez, vocera de la juventud de los partidos políticos, y destacó que su agrupación nunca ha dejado de luchar por la democracia en Venezuela.

Juan Guaidó en la plaza Bolívar de Chacao en Caracas, en la conmemoración del Día de la Juventud

Representantes de 27 organizaciones políticas adhirieron a la protesta junto a los jóvenes.

“En nombre de nuestra organización política, nos sumamos, así como el resto de los hermanos de las organizaciones políticas de la alternativa democrática, al llamado que han hecho los jóvenes de Venezuela a manifestar en las plazas públicas”, dijo, Delsa Solórzano, presidenta del partido Encuentro Ciudadano.

Guaidó pronunció un discurso en el marco de la protesta. Rodeado de manifestantes y miembros de la oposición, dijo que asistió para “recordarle a la juventud y a todos que ustedes tienen que hacer la fuerza para hacer cambiar el destino de este país”.

Solórzano destacó que la marcha de hoy marca el reinicio, el primer paso, de los jóvenes en su lucha a favor de la libertad. “Sabemos que una sola marcha, una sola manifestación, por eterna que esta nos parezca, no es suficiente para alcanzar la libertad, pero siempre sumaremos a la lucha por la democracia”, agregó.

Además, la política opositora aseguró que los venezolanos son conscientes de la realidad del país. “Aquí los ciudadanos no nos dejamos engañar, los venezolanos estamos muy claros de lo que está ocurriendo en nuestra nación”, dijo.

