El mundo democrático continúa repudiando las elecciones de Maduro: Japón tampoco las reconoce

Yoshihide Suga, primer ministro de Japón, en una rueda de prensa en Tokio (Nicolas Datiche/Pool via REUTERS)

Japón se sumó a la larga lista de países que no reconocen los comicios realizados el domingo por el régimen chavista en Venezuela. El Ministerio de Asuntos Exteriores manifestó este martes su “profunda preocupación” por las dudas sobre la legitimidad de las elecciones parlamentarias, en las que Nicolás Maduro declaró una victoria inevitable: no enfrentaba ninguna oposición real.

“Japón expresa su profunda preocupación por el hecho de que hayan surgido dudas sobre la celebración de elecciones libres y justas en Venezuela”, señaló en un comunicado el portavoz de la cancillería japonesa, Tomoyuki Yoshida. El funcionario se refirió también al hecho de que parte del pueblo venezolano, incluidos los principales partidos de la oposición, y la comunidad internacional han señalado irregularidades en el proceso y a la falta de una amplia participación del pueblo, incluida la oposición.

“La coalición gobernante declaró la victoria en las elecciones a la Asamblea Nacional de Venezuela en las que no participaron los principales partidos de la oposición, argumentando que las elecciones no fueron libres y justas de acuerdo con la Constitución. Por otra parte, el pueblo venezolano, incluidos los principales partidos de la oposición, y la comunidad internacional han planteado varias dudas sobre la legitimidad del proceso electoral y han señalado que no se logró una amplia participación del pueblo venezolano, incluidos los principales partidos de la oposición, en las elecciones. Japón expresa su profunda preocupación por el hecho de que se hayan planteado dudas sobre si se celebraron elecciones libres y justas en Venezuela, lo que Japón ha pedido en repetidas ocasiones”, sostuvo Yoshida.

El ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi (EFE/EPA/FRANCK ROBICHON/Archivo)

Por otro lado, Japón pidió transparencia al régimen de Maduro y llamó a realizar “esfuerzos pacíficos y constructivos para restaurar la democracia en Venezuela con el fin de abordar el deterioro de la situación económica, social y humanitaria en el país”, y a la celebración de unos comicios que cuenten con una amplia participación ciudadana.

“Japón pide que se hagan esfuerzos pacíficos y constructivos para restablecer la democracia en Venezuela a fin de hacer frente al deterioro de la situación económica, social y humanitaria del país. Desde esta perspectiva, Japón espera firmemente que la democracia en Venezuela se recupere rápida y pacíficamente mediante elecciones libres y justas con una amplia participación del pueblo venezolano”, agregó el portavoz.

Las elecciones parlamentarias en Venezuela, donde el fraude electoral convocado por la dictadura registró 80% de abstención, han sido ampliamente rechazadas y no reconocidas por la comunidad internacional. Uno de los primeros países en denunciar dichos comicios fue Estados Unidos, quien a través de su secretarios de Estado, Mike Pompeo, calificó la jornada como “un fraude y una farsa, no una elección”.

Jorge Rodríguez, diputado electo por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, habla en conferencia de prensa un día después de las elecciones legislativasa (REUTERS/Manaure Quintero)

“El fraude electoral de Venezuela ya se ha cometido. Los resultados anunciados por el ilegítimo régimen de Maduro no reflejarán la voluntad del pueblo venezolano”, señaló el secretario de Estado norteamericano, a través de sus redes sociales.

Por su parte, la embajada de EEUU en Venezuela, describió a Maduro como un falso mandatario, que “celebra una farsa de elección para montar una asamblea nacional falsa”.

“Tenían el fraude preparado de hace meses con resultados convenidos, sin importar lo que pasara. Solo buscan fotos de votantes, no muestran cómo extorsionan, con votos forzados”, publicó la cuenta de la embajada de EEUU en cuenta de Twitter.

Fotografía cedida por Prensa de Miraflores donde se observa a Nicolás Maduro sostener un encuentro con aliados como Manuel Zelaya, José Luis Rodríguez Zapatero, Evo Morales, Rafael Correa y Fernando Lugo (EFE/Prensa Miraflores)

En América Latina, el gobierno de Panamá “lamentó que las elecciones parlamentarias en Venezuela se hayan celebrado este domingo 6 de diciembre en condiciones que no garantizaron un proceso democrático, transparente, inclusivo, libre y justo para el pueblo venezolano”.

Colombia, país vecino, publicó en la noche un comunicado a través de su cancillería en la que “no reconoce los resultados de las elecciones fraudulentas del 6 de diciembre promovidas por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro sin las garantías de imparcialidad, libertad, igualdad de oportunidades, justicia y transparencia del sistema democrático”.

El ministro de Asuntos Exteriores de Brasil, Ernesto Araujo, calificó de “farsa” las elecciones parlamentarias de este domingo en Venezuela y ha asegurado que sólo los aquellos que “toleran la dictadura y el crimen organizado” pueden legitimar este proceso electoral. Araujo utilizó su cuenta de Twitter para atacar a Nicolás Maduro, cuyo “régimen”, ha dicho, celebra unas elecciones que sólo puede ser reconocidas “a ojos de aquellos que aprecian o toleran la dictadura y el crimen organizado”.

En la imagen un registro del secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo (EFE/Rajat Gupta/Archivo)

En América del Norte, Canadá tampoco reconoció el resultado de los comicios celebrados este domingo en el país caribeño “porque el proceso no cumplió con las condiciones mínimas para un ejercicio libre y justo de la democracia”.

A su vez, el Reino Unido denunció este lunes que la elección del domingo “no fue libre ni justa”, sin cumplir los estándares internacionales, por lo que el gobierno británico no reconoce los resultados y mantendrá su apoyo a Juan Guaidó.

Por su parte, los ministros de Exteriores de la Unión Europea rechazaron los comicios y anunciaron que impulsarán el “máximo consenso” con la oposición y los países de la región sobre el escenario que se abre hasta el 5 de enero, cuando acabe el mandato de la Asamblea Nacional que preside Juan Guaidó.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

La oposición venezolana reveló que más del 80% del padrón electoral se abstuvo de votar en las elecciones convocadas por Maduro

Juan Guaidó: “El fraude ha sido consumado y el rechazo del pueblo venezolano ha sido evidente”

Nicolasito, el hijo de Maduro, se mostró muy preocupado por la baja participación electoral: “No estamos conformes”