Juan Guaidó: “El 6 de diciembre deben quedarse en sus casas y dejar sola a la dictadura”

Juan Guaidó llamó a la población venezolana a permanecer en sus hogares el domingo de la próxima semana, cuando el régimen de Nicolás Maduro celebre unas elecciones legislativas sin participación opositora ni reconocimiento internacional. “El 6 de diciembre deben quedarse en sus casas y dejar sola a la dictadura. Es en la calle donde se defienden los derechos y allí los vamos a defender. Tenemos que ir calle a calle, casa a casa, hombre a hombre, todo para llevar el mensaje”, dijo el presidente interino durante una recorrida por el bulevar de Sabana Grande, en Caracas.

“(Maduro) sigue usurpando funciones en Miraflores, pero nosotros estamos en el lugar que nos hizo mayoría, en el que se nos permite defender los derechos… en la calle, donde vamos a seguir”, agregó.

Guaidó promovió también la consulta popular que realizará la Asamblea Nacional que él preside entre el 5 y el 12 de diciembre. El objetivo es que la ciudadanía pueda expresar su rechazo a los comicios organizados por el gobierno y manifestar si estaría de acuerdo con la realización de elecciones presidenciales totalmente libres, con plena participación opositora y monitoreo internacional.

Guaidó afirmó este domingo que la Asamblea Nacional “seguirá firme” hasta que haya “elecciones libres”, pese a que su legislatura acaba el 5 de enero, cuando toman posesión los diputados a elegirse el 6 de diciembre en unos comicios que considera “un fraude”.

“No van a aniquilar el Parlamento, se va a mantener de pie y firme hasta haber logrado su objetivo, elecciones libres”, dijo Guaidó en una reunión a la que acudieron otros diputados, resumida en un video que transmitió en sus redes sociales.

Durante la misma, agregó que “hoy más que nunca” la combinación de “presión internacional, movilización interna y garantías de quienes se pongan del lado de la Constitución” son “la ruta y la estrategia política”.

En este sentido, aseguró que el régimen de Nicolás Maduro “no va a tener legitimidad” el 6 de diciembre en unas elecciones que no contarán con ningún tipo de respaldo autónomo, ni dentro ni fuera del país. Guaidó, como buena parte de la oposición, no acudirá a esas elecciones porque las considera un fraude. Entre otras cosas, porque el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha intervenido varios partidos opositores y ha entregado el liderazgo a antiguos militantes que habían sido expulsados y acusados de corruptos por sus ex compañeros.

De este modo, esos partidos, con sus nombres, siglas y colores, aparecerán en la tarjeta electoral del 6 de diciembre pero no bajo el liderazgo de los políticos que los encabezan sino de aquellos designados por el TSJ, que responden directamente a Maduro.

A su vez, el grueso de la oposición no reconoce al TSJ porque sus miembros, algunos abiertos simpatizantes del chavismo, fueron elegidos en un proceso exprés.

Por todo ello, Guaidó, al que medio centenar de países reconocen como mandatario interino de Venezuela, aseguró que al chavismo “le va a ir mucho peor” que en 2018, año en que Nicolás Maduro fue reelegido como presidente de Venezuela en unas elecciones que también fueron desconocidas por numerosos países.

“Les a va a ir mucho peor que en 2018 con su fraude y su farsa. Hoy está mucho más claro para la comunidad internacional”, concluyó.

