El presidente de Cabo Verde dijo que la detención de Saab es un “caso delicado” y pidió que se respete el estado de derecho

El presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, describió hoy la detención de Alex Saab, como un “caso delicado”, y pidió respeto por el estado de derecho democrático, mientras se espera la decisión sobre la solicitud de extradición a los Estados Unidos.

En una conferencia de prensa en la ciudad de Praia, en la isla de Santiago capital de Cabo Verde, por el 45 aniversario de su independencia que se celebrará el domingo, el jefe de estado, Jorge Carlos Fonseca, comenzó declarando que no haría comentarios sobre el caso, el cual consideraba “delicado” y que ya está en manos de la corte.

“No puede pedirme que comente un caso delicado, que se encuentra en la corte de Cabo Verde. Es un caso en el que hay un ciudadano, un hombre de negocios, a quien se le imputan cargos, justos o no, no tengo que decirlo, de hecho es penalmente grave, fue detenido en Cabo Verde, hay un pedido de extradición, en el que la defensa lucha por la liberación, como no comento ningún caso judicial específico, no puedo comentar sobre este “, dijo.

Por otro lado, pidió respeto por los derechos de defensa del detenido y por el estado de derecho democrático.

“Lo único que puedo decir es que, como Presidente de Cabo Verde, y siendo Cabo Verde una democracia, siempre he encontrado y sigo encontrando que, en cualquier circunstancia, sea cual sea el expediente, sea cual sea su complejidad, sus implicaciones, tenemos que funcionar como un estado de derecho democrático“, declaró.

Al respecto, agregó: “Específicamente, el detenido debería tener y debe tener acceso, en particular, a todas las garantías de defensa que la Constitución exige para cualquier persona detenida en cualquier proceso judicial”.

Jorge Carlos Fonseca también dijo que es evidente que el caso tiene implicaciones, ya que Cabo Verde es un país pequeño y hay muchos intereses, además de legales, en torno al caso.

“Tanto es así que no recuerdo haber recibido tantas llamadas, llamadas de jefes de estado extranjeros”, dijo, sin especificar.

“Espero y estoy a salvo y apelo (...) [para] que este proceso se lleve a cabo de acuerdo con las normas propias de un estado de derecho democrático”, concluyó el jefe de Estado de Cabo Verde.

Alex Saab, ciudadano colombiano con pasaporte venezolano, fue arrestado la noche del 12 de junio en la isla de Sal por las autoridades policiales de Interpol y Caboverdiana, con base en una orden de arresto internacional emitida por los Estados Unidos de América.

