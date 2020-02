Había un llamado de abstención muy grande, apenas votó el 30%, y ahí hay un tema importante que hay que aclarar: no votar trae consecuencias. Es imposible ganar cuando hay un 70% de abstención, por que más que tú creas que estamos en un bastión de la oposición. Yo en ese momento, cuando perdimos esa elección, lo asumí. Asumí mi responsabilidad porque creemos muy importante demostrar, y que marca la diferencia con otras generaciones de políticos, que es el asumir responsabilidades. Estamos acostumbrados a ver políticos y partidos políticos que fallan y cuando hacen las cosas mal nadie asume su responsabilidad. En ese momento nosotros no logramos tener una plancha unificada. Por tal motivo, al dividirse, con una abstención tan grande, no pudimos obtener la victoria y yo lo asumí, ante todos los buruteños asumí mi error político y es algo que se sufre también porque sirve ese ejemplo para decirle a los buruteños fíjense cuando no se vota las consecuencias que trae. Hoy en día ese Concejo Municipal no representa esa alternativa democrática del 80%, representa a la opción que ganó que es la del chavismo, la minoría del distrito.