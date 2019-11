Pero esta vez, lejos del cobijo del Grupo de Lima o de los EEUU, Bolsonaro oficiará de dueño de casa de una cumbre donde todos los demás piensan muy distinto a él. No sólo no reconocen a Juan Guaidó, sino que además respaldan explícitamente a Nicolás Maduro. Rusia y China son los principales aliados del régimen y su único sostén económico, mientras que India y Sudáfrica no tienen ningún problema en seguir haciendo negocios con el chavismo.